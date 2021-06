Brisa renova pavimento da A1 entre Torres Novas e Fátima

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) está a renovar o pavimento no troço da A1 entre Torres Novas e Fátima. Os trabalhos da empresa do grupo Brisa começaram na segunda-feira, dia 28, e vão durar sete meses, até à primeira quinzena de dezembro. O investimento de 6,8 milhões de euros permite a colocação de novo alcatrão nos dois sentidos deste sublanço, segundo nota de imprensa divulgada na terça-feira.

Os trabalhos estão a decorrer numa extensão total de cerca de 20,6 quilómetros, nos dois sentidos, entre o nó de Torres Novas (A1/A23) e o nó de Fátima, entre o quilómetro 94 e o quilómetro 114,6.

As obras vão decorrer de segunda a sábado entre as 22 horas e as 7 horas, implicando desvios de trânsito temporários. Em alguns dias, os trabalhos poderão ter de começar às 21 horas. Apesar da intervenção, a BCR garante que não vai interromper a circulação neste troço da A1. Também não haverá qualquer alteração na taxa da portagem.

A renovação do pavimento na A1 é uma das tarefas previstas no plano de investimentos da BCR para 2021. O orçamento inicial para estes trabalhos era de 55 milhões de euros, segundo o anúncio feito no final de 2020. Contudo, o presidente executivo da BCR, Manuel Melo Ramos, refere em comunicado que "a Brisa tem um plano de investimentos de 47 milhões de euros em 2021 na manutenção, conservação e atualização da sua rede de autoestradas".

Em 2020, a BCR investiu 52 milhões de euros na manutenção dos 1100 quilómetros de autoestradas que gere a nível nacional. O valor foi inferior aos 70 milhões de euros inicialmente previstos devido à covid-19, que levou à reprogramação de alguns dos trabalhos.