British Airways anula todos os voos desta terça-feira para Itália

A companhia aérea British Airways anunciou que anulou todos os voos desta terça-feira, dia 10 de março, para Itália depois de todo o país ter sido confinado devido à epidemia do novo coronavírus.

Questionada pela AFP, uma porta-voz da British Airways confirmou a anulação dos voos de hoje para Itália.

“Todos os clientes que deviam viajar hoje [terça-feira] foram contactados”, precisou a porta-voz, mas sem dar pormenores sobre eventuais anulações nos próximos dias.

A British Airways informa mesmo assim os seus clientes que reservaram voos para Itália entre terça-feira e 04 de abril que têm a possibilidade de adiar as viagens até ao final de maio, de preferir voar para Genebra e Zurique ou serem reembolsados.

Depois da decisão de Roma de confinar o conjunto do país para tentar erradicar a epidemia do Covid-19, o Governo britânico recomendou à população evitar todas as viagens não essenciais para Itália.

As companhias aéreas europeias estão a suspender e a reduzir drasticamente os voos para Itália devido à propagação do novo coronavírus no país e à contração da procura.