British American Tobacco lança em Portugal novo produto de tabaco aquecido

A BAT (British American Tobacco), empresa de produtos de nicotina, apresentou esta quinta-feira, em Lisboa, o seu novo produto de tabaco aquecido. Chama-se "glo hyper +", é um dispositivo (vulgo máquina) que aquece o tabaco e que é acompanhado por um cigarro especialmente desenvolvido para ser utilizado neste equipamento. Insere-se na categoria de produtos com que a BAT pretende dar resposta às necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que reduz o impacto do seu negócio na saúde.

Para a distribuição do "glo hyper +" a BAT firmou uma parceria com o Independent National Tobacco Group - INTG.

Ao Dinheiro Vivo, o representante do INTG, Marco Galinha, que é também CEO do Global Media Group, dono do Dinheiro Vivo, DN, JN, TSF e outras marcas, congratulou-se com esta parceria que considera que "vai trazer muito mais dinheiro para as pequenas e médias empresas portuguesas" e fomentar a criação de postos de trabalho.

"Não é propriamente uma parceria para o dinheiro ir lá para fora ser distribuído em dividendos. É uma parceria onde o dinheiro deste produto irá ficar em Portugal, na sua maioria", reforçou, explicando que as margens para as empresas que vendem este produto são elevadas. "Se esses quiosques, por exemplo, tiverem mais sustentabilidade - nós estamos a falar de margens de quase o dobro - as pessoas podem ganhar quase o dobro do que têm normalmente do mercado. Nós acreditamos que isso é algo que vai tornar as microempresas e as pequenas empresas muito mais fortes", frisou louvando a BAT pelo cuidado em escolher apenas empresas portuguesas.

Investimento em novos produtos

Durante a apresentação do "glo hyper +", a diretora-geral para o Sul da Europa, diretora-geral e presidente da BAT Itália, Roberta Palazzetti, frisou a sua satisfação por lançar um novo capítulo da empresa em Lisboa, uma cidade que considera inovadora e de descoberta. E, no âmbito da inovação, Roberta Palazzetti explicou que, até 2030, a BAT quer alcançar 50 milhões de consumidores, nas Novas Categorias de produtos. Como tal a empresa aumentou o investimento nesta área num total de 496 milhões de libras (cerca de 588 milhões de euros), até ao ano passado.

E para reforçar a nova estratégia "Um Amanhã Melhor", com a qual a empresa quer reduzir o impacto do seu negócio na saúde, a BAT tem mais de 1500 cientistas que desenvolvem novas categorias de produtos.

Satisfeito por lançar o "glo hyper +" em Lisboa mostrou-se Juan Jose Marco. O diretor-geral da BAT para Espanha e Portugal elogiou a capital portuguesa e explicou que "Portugal, e sobretudo a cidade de Lisboa, apresentam níveis de consumo de produtos de tabaco aquecido muito acima da média europeia", o que deixa os representantes da empresa "particularmente orgulhosos" por celebrar o lançamento nacional deste produto de tabaco aquecido de última geração na capital portuguesa.