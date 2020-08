Brothers & Sisters. Dono do Prego da Peixaria cria loja virtual única na Glovo

O Sea Me Group, o grupo de restauração dono do Prego da Peixaria, lançou a Brothers & Sisters, uma loja virtual única para os produtos das marcas de entrega do grupo na Glovo.

Na loja, uma marca exclusiva da Glovo, pagando apenas uma taxa única os consumidores podem escolher diferentes produtos de o O Prego da Peixaria, da hamburgueria Olívia, dos pãezinhos asiáticos A-BAO-T e da garrafeira Dionísio.

“É o verdadeiro mergulho no universo Sea Me, e nas propostas gastronómicas distintas que foram sido revelados nos últimos meses, sempre alinhadas no que à qualidade e ousadia diz respeito. O grupo de restauração volta a reinventar-se, acompanhando sempre o momento e as tendências, e privilegiando a cada novidade a segurança dos trabalhadores e dos clientes”, refere o grupo em nota de imprensa.

Durante o confinamento por causa da pandemia, que levou ao encerramento do Horeca, o grupo de restauração arrancou com várias opções de entrega em casa. Em abril, por exemplo, lançou o Sea Me at Home, um serviço de peixaria com entregas ao domicílio em Lisboa, através da Uber Eats. Em março, o Sea Me já tinha lançado uma marca a pensar na entrega em casa, a Olivia.