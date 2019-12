Bruxelas aprova compra da Avon pela brasileira Natura, dona da Body Shop

Através de comunicado, a Comissão Europeia indicou esta segunda-feira que não levanta quaisquer problemas de concorrência no mercado da União Europeia.

A Comissão Europeia esclarece, em comunicado, que a Avon é um fabricante e fornecedor mundial de produtos de beleza e de cuidado pessoal, principalmente através da venda direta, o mesmo acontecendo com a Natura, que opera na Área Económica Europeia com as marcas Body Shop, nomeadamente em Portugal, e Aesop.

Para o executivo comunitário, a aquisição proposta não levanta quaisquer problemas de concorrência, uma vez que o aumento das quotas de mercado resultantes da aquisição é moderado.

Anunciada este ano, a Avon passa para as mãos da Natura por 3,7 mil milhões de dólares, criando o quarto maior grupo de produtos de beleza do mundo.