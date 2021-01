Bruxelas aprova investimento público de 2,9 mil milhões para baterias

Carro elétrico. © Fotografia retirada do Pixabay

Bruxelas aprovou esta terça-feira um projeto pan-europeu de investimento para as baterias. A Comissão Europeia quer que o continente apoie a investigação e cadeira de valor nas baterias e, assim, aumentar a concorrência sobre a China. O investimento público de até 2,9 mil milhões de euros permitirá atrair o triplo deste montante em financiamento privado (9 mil milhões de euros), segundo o anúncio feito esta terça-feira em comunicado.

O projeto conta com a participação de 12 países (Portugal ficou de fora) e envolve um total de 42 empresas, entre as quais a Tesla, BMW e Fiat Chrysler. O projeto terá a duração de sete anos, até 2028.

A iniciativa contempla toda a cadeia de valor das baterias, desde a extração das matérias-primas, o desenho e produção das células e conjuntos de baterias, até à reciclagem e sua eliminação dentro da economia circular.

Lista das empresas que integram projecto das baterias pan-europeu. © Comissão Europeia

Este projeto é fundamental para a Europa acelerar o desenvolvimento de carros elétricos, recuperando o atraso registado em relação à China. Desde 2017 que a Comissão Europeia está a tentar promover iniciativas relacionadas com o mercado das baterias.

A aprovação deste plano pela comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, foi fundamental para o avanço do projeto, que cumpre as regras das ajudas públicas. "O risco poderia ser demasiado grande para um estado-membro ou uma empresa investirem sozinhos. Ainda bem que os governos europeus se juntaram", destacou a também vice-presidente da Comissão Europeia, através da rede social Twitter.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Polónia e Suécia são os 12 países que integram este projeto. Os projetos com mais sucesso e mais lucrativos terão de devolver parte da ajuda recebida, ao abrigo dos mecanismos de reembolso comunitários.