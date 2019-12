Bruxelas atribui apoios a 3 empresas portuguesas inovadoras

A Comissão Europeia incluiu três empresas portuguesas entre as 75 europeias “promissoras” que beneficiarão da maior vaga de investimento até ao momento de um projeto piloto do Conselho Europeu de Inovação (CEI), no valor global de 278 milhões de euros.

O executivo comunitário divulgou hoje a lista de 75 Pequenas e Médias Empresas (PME) e ‘startups’ “promissoras” em inovações revolucionárias que foram selecionadas naquela que é a maior ‘vaga’ de financiamento até ao momento do ‘projeto piloto melhorado do CEI’, e que apresenta como grande novidade o chamado ‘financiamento misto’.

Mais de metade destas 75 empresas, designadamente 39, beneficiarão em simultâneo de subvenções e de investimentos diretos em capitais próprios, o que se aplica a duas das três empresas portugueses escolhidas.

As empresas portuguesas selecionadas são a Ophiomics, uma empresa biotecnológica de Lisboa, a Smartex, de Braga, e a AddVolt, uma ‘startup’ tecnológica do Porto, sendo que as duas primeiras beneficiarão do ‘financiamento misto’.

“Fico satisfeita por saber que esta primeira oferta mista de subvenções combinadas com financiamento de capitais próprios teve uma procura tão elevada por parte das empresas em fase de arranque e das PME europeias. Isto confirma que o Conselho Europeu de Inovação está a colmatar uma lacuna de financiamento, e é legítimo que passe a ser uma iniciativa de pleno direito para o próximo orçamento da UE”, comentou hoje a comissária Mariya Gabriel, que substituiu Carlos Moedas como responsável pela pasta da Inovação e Investigação, na nova ‘Comissão Von der Leyen’.