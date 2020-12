Bruxelas dá luz verde a fusão da Fiat e PSA

© Harold CUNNINGHAM / AFP

A Comissão Europeia aprovou a fusão entre as duas fabricantes da indústria automóvel, num negócio de 38 mil milhões de dólares (mais de 31 mil milhões de euros).

Bruxelas dá luz verde, mas aponta algumas condições para esta fusão acontecer, dando origem ao quarto maior fabricante automóvel, com o nome Stellantis. A aprovação do regulador europeu chega um ano depois de o negócio ter sido anunciado.

As empresas comprometem-se a prolongar o acordo de cooperação entre a PSA, dona da Peugeot e da Citroen, e a Toyota. De acordo com Margrethe Vestager, responsável pela pasta da Concorrência na União Europeia, este tipo de compromisso retira parte das preocupações com a dimensão da empresa resultante desta fusão.

A fusão deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2021.