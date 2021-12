Bruxelas dá luz verde ao plano de reestruturação da TAP. Companhia perde 18 slots

© Steven Governo/Global Imagens

A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP. Bruxelas deu, assim, luz verde à injeção de 2,55 mil milhões de euros na empresa. Segundo explica "o plano de apoio assumirá a forma de 2,55 mil milhões de euros de capital próprio ou de medidas de quase-capital, incluindo a conversão do empréstimo de emergência de 1,2 mil milhões de euros em capital próprio". Em troca, a companhia aérea tem aplicar os chamados remédios, que passa por abdicar de slots - em concreto serão 18 as faixas aéreas diárias que terá de ceder no aeroporto de Lisboa - mas também vender participações que detém em empresas consideradas como não principais para o seu negócio (non-core). Bruxelas deu ainda luz verde a uma ajuda de mais de 100 milhões de euros para compensar a companhia pelas perdas relacionadas com o covid no segundo semestre do ano passado.

"A Comissão Europeia aprovou de acordo com as regras das Ajudas de Estado da UE: 1) 2,5 mil milhões de euros de ajuda à estruturação para permitir o grupo TAP e a sua companhia TAP Air Portugal regressarem à viabilidade; e 2) 107,1 milhões de euros de ajuda para compensar a TAP Air Portugal pelos prejuízos sofridos em resultado da pandemia de coronavírus entre 1 de julho de 2020 e 30 de dezembro de 2020", pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.

Bruxelas explica que analisou o plano de reestruturação da TAP, que incluiu um conjunto de medidas, bem como redução de custos. Indica que o plano prevê um divisão dos negócios da TAP e da Portugália e um "perímetro de ativos não core para desinvestir no decurso da reestruturação, nomeadamente subsidiárias do negócio de manutenção (no Brasil), catering e handling". O grupo TAP terá, assim, nomeadamente de vender o negócio de manutenção que detém no Brasil, mas também vender a participação na Groundforce e na empresa de catering, a Cateringpor.

"Além disso, a TAP SGPS e a TAP Air Portugal vão estar proibidas de fazer qualquer aquisição e vão reduzir a sua frota até ao final do plano de reestruturação, racionalizando a sua rede e ajustando às mais recentes previsões para a procura estimada que não deverá retomar antes de 2023 devido à pandemia", pode ler-se também no comunicado.

Os remédios que a empresa terá de implementar não se ficam por aqui. Os slots - faixas aéreas que permitem a descolagem e aterragem - são essenciais para as companhias aéreas e os concorrentes da TAP têm pedidos que a empresa ceda no hub de Lisboa. A Comissão determinou a cedência de faixas horárias ainda assim num número inferior ao que a Ryanair pedia.

"A TAP Air Portugal tem um grande presença no aeroporto de Lisboa, que por motivos estruturais está congestionado, o que significa que as companhias aéreas não conseguem aceder aos slots de descolagem e aterragem que precisam para a sua operação no aeroporto. Por conseguinte, medidas adicionais para conservar concorrência efetiva neste aeroporto são necessárias. A TAP Air Portugal vai disponibilizar até 18 slots por dia no aeroporto de Lisboa a uma companhia concorrente.", indica Bruxelas.

Caberá à Comissão organizar um "processo de seleção transparente e não discriminatório" para escolher a transportadora que ficará com as faixas horárias.

Bruxelas, perante as medidas que a TAP vai tomar no âmbito da reestruturação, concluiu que o plano de reestruturação está em linha com regras comunitárias e que vai colocar a transportadora "no caminho da viabilidade a longo prazo sem indevidamente afetar a concorrência e o comércio".

Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, defende que "o plano de reestruturação foi aprovado e vai assegurar que a TAP [seguirá] o caminho da viabilidade de longo prazo. O apoio público significativo vai ter salvaguardas para limitar as distorções de concorrência".