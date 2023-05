Bruxelas disponível para distribuir 250 milhões por países mais afetados por seca e cheias

© Miguel Pereira/Global Imagens

A Comissão Europeia está disponível para distribuir 250 milhões de euros pelos Estados-membros mais afetados pela situação de seca extrema e pelas cheias, anunciou esta quarta-feira a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

"O comissário [da Agricultura, Janusz Wojciechowski,] disponibilizou-se a estudar a possibilidade da mobilização de 250 milhões de euros da reserva agrícola para fazer face a estas situações e para os Estados-membros mais afetados", disse Maria do Céu Antunes, depois de um Conselho Ministros de Agricultura e Pescas da União Europeia (UE), em Bruxelas.

O pedido foi feito por Portugal e subscrito pelos governantes de França, Itália e Espanha, acrescentou a ministra.

"A pecuária extensiva está com problemas gravíssimos porque os pastos não se desenvolveram e com isso nós estamos a assistir antes do tempo à utilização de alimentação composta e com preços muito altos", desenvolveu.

A expectativa é de que "em breve" seja possível receber este apoio, apesar de Maria do Céu Antunes ainda não poder precisar quando em concreto: "Aquilo que o comissário nos deixou antever e aquilo que os Estados-membros pediram foi muita urgência. Aquilo que sabemos é que esta mobilização da reserva agrícola tem de acontecer antes de setembro."

A avançar, Maria do Céu Antunes referiu que ainda não é possível saber quanto poderá calhar a Portugal desde 'bolo'.

Mais de 40% do território português está em situação de seca.