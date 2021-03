Bruxelas diz que "atravessamos a crise do século" e admite "refletir" sobre as exportações de vacinas

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © JOHN THYS / POOL / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu nesta quarta-feira rever a exportações de vacinas produzidas na Europa para outros países.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do certificado digital verde, Ursula von der Leyen notou que a cerca de duas semanas para o final do primeiro trimestre deste ano "há progressos na vacinação apesar de um início duro". Indicou que as farmacêuticas Pfizer e Moderna disponibilizaram as doses contratadas, contudo a AstraZeneca "produziu e entregou abaixo dos objetivos" e há indícios de que não entregará o acordado no segundo trimestre. "Devemos receber cerca de 55 milhões de doses" da vacina produzida pela Johnson&Johnson entre abril e junho, acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen, que frisou que a Europa "atravessa a crise do século", explicou que União Europeia exportou nas últimas seis semanas 41 milhões de doses de vacina para mais de 30 países. E deixou um recado. "Temos de assegurar que há reciprocidade e proporcionalidade. Quero ser clara: se a situação não mudar, teremos de refletir como poderemos conseguir que a exportação para países que também são produtores esteja dependente do nível de abertura", disse.

A líder dos 27 disse ainda que a Comissão Europeia está pronta para "utilizar todos os instrumentos" ao seu dispor para assegurar a proporcionalidade na questão das vacinas.

Neste momento, para a UE, há quatro vacinas contra a covid-19 aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento: a da BioNTech-Pfizer, a da Moderna, a da AstraZeneca e a da Janssen (grupo Johnson & Johnson), sendo que esta última só estará no mercado a partir de abril.

(Notícia atualizada pela última vez às 14h24)