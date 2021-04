Bruxelas encerra processo de acompanhamento da execução do plano estratégico da CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou, esta quarta-feira, que foi informada pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) de que esta encerrou o processo de monitorização do Plano Estratégico 2017-2020 do banco público.

O Plano, aprovado formalmente em 10 de março de 2017, foi acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia no âmbito do processo de capitalização da CGD.

"Com o encerramento deste processo, conclui-se um longo período de monitorização da atividade da CGD por parte da DG Comp", refere a Caixa num comunicado.

Lembra que o acompanhamento da atividade da Caixa começou "em Junho de 2012 com a emissão pela CGD e subscrição pelo Estado de Obrigações de Capital Contingente (Coco´s), e o consequente processo de ajuda de Estado que deu origem ao Plano de Restruturação 2013-2017, não concluído, e posteriormente com o processo de recapitalização concretizado em 2017 e o correspondente Plano Estratégico 2017- 2020".

"O sucesso da conclusão do Plano Estratégico 2017-2020 é um elemento determinante para o futuro sustentável da Caixa Geral de Depósitos, permitindo reforçar a sua missão no apoio às empresas e famílias", salienta no mesmo comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Em atualização