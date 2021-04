Bruxelas encerra processo de acompanhamento da execução do plano estratégico da CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou, esta quarta-feira, que foi informada pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) de que esta encerrou o processo de monitorização do Plano Estratégico 2017-2020 do banco público.

O Plano, aprovado formalmente em 10 de março de 2017, foi acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia no âmbito do processo de capitalização da CGD.

"Com o encerramento deste processo, conclui-se um longo período de monitorização da atividade da CGD por parte da DG Comp", refere a Caixa num comunicado.

Lembra que o acompanhamento da atividade da Caixa começou "em junho de 2012 com a emissão pela CGD e subscrição pelo Estado de Obrigações de Capital Contingente (Coco´s), e o consequente processo de ajuda de Estado que deu origem ao Plano de Restruturação 2013-2017, não concluído, e posteriormente com o processo de recapitalização concretizado em 2017 e o correspondente Plano Estratégico 2017- 2020".

"O sucesso da conclusão do Plano Estratégico 2017-2020 é um elemento determinante para o futuro sustentável da Caixa Geral de Depósitos, permitindo reforçar a sua missão no apoio às empresas e famílias", salienta no mesmo comunicado, divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A Caixa recorda que, em 2017, Bruxelas "considerou as medidas de recapitalização da CGD como isentas de auxílio de Estado, cumprindo o teste do investidor privado numa avaliação ex-ante que a Comissão efetuou com base nas informações de que dispunha à data da decisão, designadamente o plano estratégico a implementar até ao final de 2020".

Na sequência daquela decisão, "durante este período foram apresentados relatórios regulares e discutida a implementação do Plano, pelo que a comunicação agora recebida permite concluir que o mesmo foi cumprido com sucesso".

Esta monitorização da atividade da Caixa surgiu no âmbito de um processo de recapitalização do banco público, num montante de cerca de 5.000 milhões de euros, aprovado entre o Governo português e a Comissão Europeia, depois de a CGD ter apresentado um prejuízo histórico de 1.859 milhões de euros em 2016.

