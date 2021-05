Bruxelas: Já há acordo para o passaporte sanitário

© EPA/ANDY RAIN

A Comissão Europeia anunciou que há acordo em relação à proposta para o Certificado Digital Covid-19. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, no passado fim-de-semana, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, assumiu que era um dos objetivos da presidência do Conselho da União Europeia encontrar um mecanismo que levasse a uma "harmonização das regras de viagens", procurando dar um novo fôlego a um dos setores mais afetados pela crise.

"Na reunião de 1 de março, foi uma decisão unânime. Tínhamos de arranjar um mecanismo que permitisse a harmonização das regras de viagem e que evitasse a situação que aconteceu no verão passado, em que cada Estado-membro decidiu por si e depois resultou numa entropia ao nível da Europa. Essa decisão foi unânime ao nível dos ministros e secretários de Estado do Turismo e depois a Comissão entendeu por bem legislar sobre isso. A Comissão optou por uma norma que ainda permite que alguns Estados-membros possam ter algum grau de liberdade. Mas a Comissão tem recomendado a não existência de quarentenas dentro do contexto europeu. Se somos o "pai", diria que foi a nossa presidência que garantiu que em tempo recorde fosse aprovada uma iniciativa desta natureza e espero que possa estar operacional ainda no decorrer da nossa presidência", dizia então.

O primeiro-ministro português já reagiu a este acordo. Na rede social Twitter, indicou que: "Saúdo o acordo provisório alcançado há pouco (...) sobre o Certificado Digital COVID-19 da UE. O Certificado fornecerá prova da vacinação contra a #COVID19, de um resultado negativo num teste ou da recuperação face à doença".

António Costa disse ainda que "embora não constituindo condição prévia para a livre circulação, vai facilitá-la e contribuir para a retoma económica europeia".

Por app ou em papel

A 2 de maio, o DV avançava que os Certificados Verdes Digitais (CVD) - os passaportes covid europeus que servirão como base para facilitar a circulação e cujo nome se deve "a circulação permitida, ou seja, verde" - já estavam a ser ultimados do ponto de vista técnico pela Comissão Europeia e a partir de junho, assim que a legislação seja aprovada, podem ser de imediato postos em prática em cada país. Fontes comunitárias indicaram ao Dinheiro Vivo que para que isso aconteça os testes à plataforma base (escalável pelos países, segura e em open source) que vai permitir que todo o sistema dos CVD funcione, começam já a ser feitos em maio.

Portugal está no segundo grupo de países que terá testes a decorrer no final deste mês no que se espera que seja um processo rápido e encriptado. Na prática, para que tudo funcione a nível europeu a tempo do verão, permitindo simplificar o acesso à informação de cada cidadão para facilitar as deslocações entre países (se já foi vacinado, se recebeu teste PCR negativo ou se recuperou de covid) existem três plataformas para este ecossistema que está agora a ser criado antes dos últimos pormenores legislativos, para haver tempo de "salvar" o verão a nível de turismo. São eles: a app para os cidadãos, a app de verificação (para as entidades competentes) e o sistema para passar os certificados.