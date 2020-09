Bruxelas pede mais ação das tecnológicas no combate à desinformação

Num novo relatório, onde faz um balanço do esforço feito ao longo dos últimos anos para conter a desinformação nas plataformas digitais, Bruxelas considera que as tecnológicas precisam de trabalhar mais para garantir a eficácia das iniciativas que estão a ser implementadas.

Entre os pontos apontados neste relatório, que pretende avaliar a eficácia de um código assinado pelas principais empresas do setor tecnológico em 2018, a Comissão considera que houve “inconsistência e aplicação incompleta do código entre as aplicações e os Estados-membros, falta de definições uniformes” e também “as limitações intrínsecas da natureza de auto-regulação do código”, indica a agência Reuters.

Vera Jourova, comissária para a área de Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, pede às tecnológicas que intensifiquem os esforços para combater a desinformação, especialmente numa altura em que se multiplicam as notícias falsas ligadas ao tema da Covid-19. No mês passado, só o Facebook anunciou que eliminou pelo menos sete milhões de conteúdos ligados à Covid-19, que poderiam causar danos físicos a alguns utilizadores. Nessa altura indicou também que teria etiquetado pelo menos 98 milhões de conteúdos como desinformação ligada ao vírus.

“À medida que assistimos a novas ameaças e novos atores é tempo para ir mais além e propor novas medidas. As plataformas precisam de ser mais responsabilizadas e transparentes. Precisam de maior abertura e de disponibilizar melhor acesso aos dados, entre outros”, indicou Vera Jourova.

A Comissão Europeia poderá propor ainda este ano novas regras para as plataformas digitais, algo que poderá representar nova legislação para as big tech cumprirem no espaço europeu.