Bruxelas propõe aos estados-membros alívio nas restrições a viagens não essenciais

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. © EPA/JOHN THYS

A União Europeia (UE) dá esta segunda-feira, 3 de maio, mais um passo para tentar recuperar o turismo no continente. Bruxelas propôs aos estados-membros, segundo o comunicado do executivo comunitário, um alívio das restrições atuais às viagens não essenciais dentro da UE, tendo em conta o progresso na vacinação e os desenvolvimentos epidemiológicos à escala mundial.

A Comissão Europeia propõe assim aos 27 estados-membros que seja autorizada a entrada na UE, por motivos considerados não essenciais, cidadãos que tenham origem em países com uma "boa" situação epidemiológica, bem como cidadãos que tenham já recebido a última dose recomendada de uma das vacinas que são autorizadas no Velho Continente.

"Além disso, a Comissão propõe aumentar, em linha com a evolução da situação epidemiológica na UE, do limiar relacionado com o número de novos casos usados para determinar a lista de países a partir dos quais todas as viagens devem ser permitidas. Isto deverá permitir ao Conselho aumentar esta lista", diz ainda o executivo liderado por Ursula von der Leyen.

Apesar de pretender aliviar as restrições, e assim tentar dar um impulso ao setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, a Comissão Europeia não esconde que é necessário manter ainda muitas cautelas e atenção nomeadamente às novas variantes. Notando que o surgimento de variantes do coronavírus, e que estas são de alguma preocupação, a Comissão apela "à vigilância continua" e vai mais longe.

"Por conseguinte, e para contrabalançar, a Comissão propõe um novo mecanismo de "travão de emergência", a ser coordenado ao nível da UE e que limitaria o risco de tais variantes entrarem na UE. Isto vai permitir aos estados-membros atuar rapidamente e limitar temporariamente ao mínimo todas as viagens dos países afetados durante o tempo necessário para colocar em prática as medidas sanitárias necessárias".

(Notícia atualizada pela última vez às 11:08)