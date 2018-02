BTL. Os descontos e concursos que valem férias à borla

A Bolsa de Turismo de Lisboa regressa quarta-feira e, como habitualmente, aos três dias dedicados a negócios seguem-se dois para o público. Quem ruma à FIL, no Parque das Nações, não esconde ao que vai: é a melhor altura para comprar férias ou viagens a preços mais baixos. E com tantos concursos, quem sabe se a roda da sorte não lhe bate à porta com uma viagem gratuita.

O preço da entrada varia entre 2,5 euros (estudantes ou seniores) e 5 euros.

Com 1300 expositores, entre empresas privadas, associações e municípios, a escolha será variada. Veja onde ir e o que fazer na BTL

Os descontos que já conhecemos:

Grupo Vila Galé

Pavilhão 2, Stand 2D61

O grupo Vila Galé, o segundo maior hoteleiro nacional, dá descontos até 50% na BTL, e as reduções destinam-se a estadias em qualquer período ou época do ano para as 28 unidades Vila Galé.

Além disso, os visitantes que arrisquem a sorte no desafio de mini-golfe, que vai compor o stand do grupo, poderão habilitar-se a reduções tanto maiores quanto melhor for o seu resultado.

O grupo abre ainda reservas para os novos hotéis Vila Galé Sintra, Vila Galé Collection Braga e Vila Galé Touros.

Grupo NAU

Pavilhão 2, Stand 2B65

O grupo NAU Hotels & Resorts vai aproveitar a BTL para promover estadias com descontos. A campanha varia entre 15% de desconto para o Palácio do Governador e Lago Montargil & Villas, e 20% para o Salema Beach Village, Morgado Golf & Country Club, Salgados Palace, Salgados Palm Village, Salgados Dunas Suites, Salgados Vila das Lagoas, São Rafael Atlântico e São Rafael Suites. As reservas a preços promocionais podem ser feitas no stand, mas também através da central de reservas do grupo ou no site, no decorrer da feira.

Há ainda um sorteio para uma estadia a custo zero. Basta tirar uma fotografia com a melhor vista de um dos hotéis à escolha, através de uma parede LED e partilhá-la no Instagram ou Facebook, com o hashtag #mynaumoment. O vencedor ganha um voucher de fim-de-semana num hotel NAU.

Sonhando

O operador turístico vai disponibilizar descontos entre 10% e 15% para pacotes de viagem a Cuba, Porto Santo, Djerba, Monastir, Agadir ou São Tomé. Os programas estão disponíveis nos stands das agências de viagens da Abreu, GEA e ByTravel.

Aldeias de Xisto

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, as Aldeias de Xisto também oferecem descontos. As estadias a preços de saldo estão disponíveis na plataforma Bookinxisto, que apresenta descontos até 30%.

Este guia será atualizado com mais informação ao longo dos próximos dias