Burger King, Pizza Hut e KFC vão ter postos de carregamento elétrico de veículos

A EDP Comercial estabeleceu uma parceria com a Iberslol, que vai permitir instalar 90 postos de carregamento elétrico público nos parques de estacionamento de 45 restuarantes da empresa, que detém as cadeias Burguer King, KFC, e Pizza Hut.

"Com esta parceria com o Grupo Ibersol, assinalamos mais um marco relevante no nosso percurso na mobilidade elétrica. No âmbito da nossa colaboração, estaremos não só a contribuir com 90 novos pontos de carregamento em localizações de elevada acessibilidade, como a ultrapassar já este mês a nossa meta para o final do ano, o que demonstra o nosso compromisso com o desenvolvimento deste setor, decisivo para um futuro mais limpo", destaca Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial.

A meta para 2021, previa a EDP, era ter mil pontos de carregamento na rede pública.

"Os carregadores, de última geração e com potência até 90 kW, permitem carregar três veículos em corrente contínua e alternada. Os pontos estarão ligados à rede pública MOBI.E, podem ser utilizados por qualquer utilizador de mobilidade elétrica e permitem carregar o equivalente a 100 quilómetros em apenas cerca de 20 a 30 minutos", explica a empresa.

A EDP Comercial avança que já emitiu mais de 27 mil cartões Mobilidade Elétrica EDP para utilização na rede pública MOBI.E. E que até abril foram feitos mais de 145 mil carregamentos nos postos geridos pela empresa, "que permitiram evitar a emissão de 1.200 toneladas de CO2 para o planeta".

Fora da rede pública, no carregamento privado, "as vendas da empresa no primeiro trimestre já ultrapassado em 60% o total do ano passado".