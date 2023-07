Burguer King quer contratar 400 trabalhadores até ao fim do ano

© DR

O Burguer King está a contratar para os seus restaurantes em todo o país e até ao final do ano quer empregar mais 400 pessoas.

Diz a marca, em comunicado, que pretende contratar operadores, distribuidores e que existem também vagas para posições em equipas de direção de restaurante. Estes novos colaboradores serão direcionados para os nove espaços que pretende abrir até ao fim de 2023, mas também irão reforçar as equipas existentes.

Segundo o Burguer King, os interessados podem encontrar empregos vários, desde uma ocupação de verão até oportunidades para quem pretenda crescer dentro da empresa e ter um plano de carreira, passando ainda pelo contrato com dias úteis que ajudem a complementar os estudos ou uma outra atividade laboral. "As condições incluem incorporação imediata, contrato a termo incerto, num ambiente de trabalho que estimula a formação e o desenvolvimento profissional", declara a empresa.

As vagas estão espalhadas por todo o território português: 100 no Grande Porto, 100 na Zona Centro e 150 na Zona de Lisboa e Sul do Tejo e 50 restantes zonas do país.

O Burguer King tem em Portugal cerca de 180 restaurantes, emprega cerca de cinco mil pessoas e destas, cerca de 100 foram contratadas no primeiro semestre deste ano.

Os candidatos poderão conhecer as ofertas disponíveis através do site https://emprego.bkportugal.pt/ ou consultando o QR Code que está disponível nos restaurantes Burger King.