Buy Back Friday. Ikea estende entrega em loja de produtos vendidos pelos clientes

A Ikea está a estender o prazo de entrega dos produtos vendidos durante a Buy Back Friday até 15 de março, permitindo aos mais de 2 mil clientes que venderam os seus produtos entregaram os mesmos nas lojas. O confinamento geral, que determinou o fecho das lojas de retalho não essenciais, levou ao prolongamento do prazo.

"Com as novas medidas de confinamento apresentadas pelo Governo e a impossibilidade de ter as lojas IKEA abertas, o prazo de entrega destes produtos foi estendido até 15 de março - uma vez que terminava no dia 29 de janeiro", adianta fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo. O balanço final da iniciativa ainda não está feito - as entregas ainda decorrem - mas, até à data, 2314 clientes devolveram 4099 artigos de diferentes áreas da casa, adianta a mesma fonte.

Lançada durante a Black Friday em 27 mercados, incluindo Portugal, a iniciativa BuyBackFriday permitia que os clientes recebessem por cada peça Ikea vendida um cartão presente a ser usado em qualquer loja da cadeia em Portugal no prazo de um ano da data da sua entrega. "O valor de compra dependerá do tipo de artigo e do seu estado de conservação, podendo ir até 50% do preço original do produto. No período da campanha #BuyBackFriday, os membros Ikea Family que venderem os seus móveis Ikea, além do valor que lhes for atribuído, recebem ainda 50% adicional desse valor", destacava a empresa.

A iniciativa faz parte da estratégia do grupo Ingka para tornar a Ikea numa empresa com um negócio circular, com impacto positivo no clima até 2030 - atualmente, 45% do total das emissões globais de dióxido de carbono vêm da forma como o mundo produz e usa os produtos do seu dia-a-dia, incluindo os produtos para a casa - dando aos clientes a oportunidade de dar uma segunda vida aos seus móveis.

Nesse campo, a Ikea tem vindo a transformar as primeiras áreas de Oportunidades nas lojas físicas em Circular Hubs, com foco na sustentabilidade e nos serviços de troca/devolução. França, Reino Unido e China foram os pioneiros e os restantes mercados irão replicar o modelo, durante os anos fiscais 2021 e 2022. Portugal é um dos mercados onde está previsto implementar este conceito.

"Na Ikea temos vindo a explorar como podemos proporcionar um ciclo de vida mais duradouro para os nossos produtos e recursos que usamos através de técnicas de personalização, reparação, reutilização, recondicionamento, revenda e reciclagem", refere fonte oficial Ikea.

"Com este movimento, durante o ano fiscal de 2020, foram vendidos 30,5 milhões de produtos e o objetivo da IKEA é transformar as áreas de Oportunidades em verdadeiros Circular Hubs, onde os clientes IKEA poderão ver à nossa abordagem à circularidade em ação e aprender como manter, adaptar ou personalizar os produtos IKEA. A nossa ambição é replicar este modelo em Portugal entre 2021 e 2022", diz.