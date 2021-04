Bwin compra bet.pt por 60 milhões e entra no jogo online em Portugal

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou que a Bwin dará o seu nome ao principal campeonato de futebol português. © D.R.

A Bwin, que a partir de julho de 2021 vai dar o seu nome à I Liga portuguesa de futebol, comprou a casa de apostas portuguesa bet.pt por 60 milhões de euros, soube o Dinheiro Vivo.

O negócio foi fechado no início deste mês, após o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos ter aprovado a operação.

Com esta aquisição, a Bwin entrou formalmente no mercado do jogo online português e, dessa forma, garantiu o Naming Sponsor do principal campeonato de futebol para as próximas cinco épocas.

A venda da bet.pt, que tinha Gabino Oliveira como acionista de referência, estava acordada com o grupo Entain (dono da Bwin) desde outubro de 2020.

O acordo entre as duas empresas estabeleceu o pagamento de 50 milhões logo na celebração do contrato de compra e venda. Os restantes 10 milhões serão liquidados nos próximos dois anos, estando sujeiros ao cumprimento de determinados requisitos.

Segundo foi possível apurar, a venda da bet.pt prendeu-se com o elevado grau de concorrência que já se regista ​no mercado do jogo online português, muito dominado por empresas internacionais.

Já o grupo Entain, que está cotado na bolsa de Londres, entra no mercado regulado português adquirindo uma dos principais operadores de apostas desportivas e jogos online português, e fortalece a sua presença na Península Ibérica. Em Espanha, o grupo já opera com a marca Bwin.

O grupo enatin prevê que o mercado do jogo online em Portugal registe um crescimento de 70% até 2023.

Com esta aquisição, o grupo Entain passa a deter operações de jogo online em 27 mercados regulados. O grupo explora quer apostas desportivas quer jogos de casino em plataformas digitais.

No final do ano passado, o grupo afirmou-se comprometido a operar apenas em mercados onde o jogo online está regulamentado. Atualmente, 99% da receita é assegurada em mercados regulados ou em processo de regulamentação.