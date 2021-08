C2 Capital injeta 15 milhões na Simoldes

Grupo Simoldes tem sede em Oliveira de Azeméis. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 26 Agosto, 2021 • 10:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A C2 Capital Partners, gestora do fundo que assumiu dívida e ativos da Promovalor, empresa de Luís Filipe Vieira (ex-presidente do Benfica), investiu cerca de 15 milhões de euros no grupo Simoldes.

O objetivo do investimento feito pela ex-Capital Criativo é apoiar a gigante dos moldes sediada em Oliveira de Azeméis na sua estratégia de crescimento do negócio por via do reforço da aposta na inovação, noticia o Jornal de Negócios esta quinta-feira.

Liderada por António Silva Rodrigues, um dos homens mais ricos de Portugal, a líder mundial na fabricação de moldes para as construtoras automóveis, que tem 19 fábricas em oito países, reforça aposta na inovação com o investimento da capital de risco no grupo.