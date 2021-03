C&A arranca com novo serviço de venda ao postigo em Portugal

C&A tem algumas lojas a funcionar ao postigo © Direitos Reservados

A C&A arrancou com um novo serviço de venda ao postigo nas lojas do Porto, Cascais, Montijo, Portimão e Massamá. O Call & Collect permite aos clientes, depois de consultar o site da marca, fazer a encomenda do produto por chamada ou WhatsApp e depois recolherem os artigos na loja mais próxima.

"Na C&A, acreditamos em diversificar as alternativas e facilitar a experiência de compra para os nossos clientes. Ainda que estejamos ansiosos por poder voltar a abrir as nossas lojas, acreditamos que, enquanto tal não é possível, o serviço Call&Collect é uma opção cómoda para muitas pessoas, e que surge como uma opção às compras online. O serviço ao postigo vem trazer um novo método de compra que potenciará uma experiência tranquila, rápida e segura", justifica Alejandra de la Riva, marketing communications manager da C&A Iberia, citada em nota de imprensa.

Desde 15 de março, com o desconfinamento que são permitidas vendas ao postigo, tendo a C&A implementado este serviço Call & Collect num momento em que a maioria do retalho está ainda fechado ou funciona com limitações. O serviço, disponível num número limitado de lojas da cadeia, aceita apenas pagamentos por cartão. A cadeia tem 32 lojas em Portugal.