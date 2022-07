Cacifos inteligentes Locky chegam a 100 lojas do Lidl

Chegam 100 cacifos Locky a 100 lojas da cadeia de supermercados © DR

Os cacifos inteligentes Locky, empresa do grupo CTT, chegam a 100 lojas da retalhista alemã Lidl, presente em Portugal, até ao final deste ano. São 100 cacifos que vão ser instalados de norte a sul do País para os consumidores da cadeia de supermercados receberem encomendas de forma simples, rápida e conveniente.

Os Locky têm diferentes dimensões e compartimentos para que os clientes possam receber vários objetos. Os cacifos são públicos e estão disponíveis todos os dias.

Para o administrador de infraestruturas do Lidl Portugal, Pedro Rebocho, "a proximidade e a conveniência são primordiais para o Lidl, pois acreditamos que só assim conseguimos responder, da melhor forma, aos desejos e necessidades dos portugueses". "No entanto, esta parceria com a Locky permite também ir mais além a nível de sustentabilidade, reforçando as preocupações presentes no ADN [do Lidl]", acrescenta o gestor. E exemplifica: "Ao facilitarmos, pela proximidade, a entrega das encomendas, contribuímos para a otimização das deslocações/rotas dos nossos clientes e parceiros, ajudando a diminuir a sua pegada de CO2, contribuindo de forma mais positiva para o ambiente".

O objetivo dos CTT é instalar mil cacifos até ao final deste ano, para uma maior cobertura da rede a nível nacional, sendo que já dispõem de mais de 250 cacifos, localizados em vários pontos do País em redes de retalho, supermercados, centros comerciais, campus universitários, plataformas de transporte intermodal, parques de estacionamento, estações de serviço e hospitais.