Cadeia de hotéis quer angariar 50 mil euros para refugiados com as dormidas de abril e maio

© Louisa GOULIAMAKI / AFP

A companhia de gestão de ativos, Explorer Investments, através da rede de hotelaria Discovery Hotel Management (DHM), lançou a campanha "Uma noite pela Ucrânia" para apoiar a Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal (JRS). O objetivo é angariar fundos para apoiar o acolhimento os cidadãos ucranianos deslocados em Portugal em que a missão é "acompanhar, servir e defender" os refugiados.

Durante abril e maio, por cada dormida nos hotéis da rede da DHM, um ou dois euros revertem a favor da associação humanitária. A rede estima que o montante total angariado alcance os 50 mil euros.

Desde a crise na Ucrânia, a JRS já acompanhou cerca de 400 pessoas no que toca a apoio social, legal, acolhimento de emergência e de longa duração, psicológico, de empregabilidade, formação e ensino da língua.

O hotel Ramada by Wyndham, em Lisboa, disponibilizou alojamento para cerca de 100 refugiados no início do mês de março. Este foi o primeiro hotel na capital a oferecer esta ajuda.

A Explorer Investments tem procurado participar em iniciativas de solidariedade, colaborando com associações, instituições públicas e autarquias locais para o acolhimento e integração de refugiados.

"A situação de crise na Ucrânia convoca-nos a todos para contribuir para uma resposta adequada e eficaz à assistência dos ucranianos que, no espaço de semanas, viram as suas vidas destruídas. Nesse sentido, a DHM associa-se à JRS através do lançamento desta campanha", explica o CEO da rede hoteleira, Luís Mexia Alves.

O diretor-geral da JRS, André Costa Jorge, revela que "a maioria das pessoas que acompanhamos são mulheres e crianças, que procuram em Portugal um local onde se possam sentir protegidas desta guerra. Procuramos responder da melhor forma a todos os pedidos de ajuda que nos chegam, e nesse sentido a parceria com os Hotéis Discovery é fundamental à nossa missão. Juntos, assumimos este papel de sermos simultaneamente a casa, a família e o ombro amigo que as pessoas tanto precisam neste momento. Tem sido, sem dúvida alguma, uma experiência muito positiva".