CaetanoBus com novo aumento de capital de dez milhões de euros

A Caetano recebe novo aumento de capital depois de a Toyota Caetano Portugal (TCP) e os japoneses do Mitsui Group acordarem uma injeção de dez milhões de euros, dá conta o jornal Eco esta segunda-feira. Este aumento ocorre um ano depois do último, no valor de 15 milhões de euros.

O aumento de capital é justificado, segundo o mesmo jornal, como um suporte ao "esforço de fundo de maneio derivado do crescimento da empresa e da aposta e investimento em novos produtos e alargamento do portefólio de soluções de mobilidade, e na extensão da rede comercial".

A subscrição de capital foi realizada mediante as participações de cada uma das entidades, 62% da Toyota Caetano Portugal e 38% do conglomerado japonês.