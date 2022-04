CaetanoBus contrata 100 trabalhadores para fábricas em Gaia e Ovar

CaetanoBus contrata 100 trabalhadores para fábricas no Porto © DR

A CaetanoBus, empresa da Salvador Caetano e fabricante de autocarros, vai contratar 100 novos trabalhadores para fábricas no norte de Portugal, em Vila Nova de Gaia e Ovar. Estas novas contratações servem para reforçar as equipas de produção de autocarros zero-emissões (de carbono), explica a empresa em comunicado.

As vagas de trabalho disponíveis são para eletricistas, serralharia, soldadura, pintura, carpintaria e chaparia e as candidaturas podem ser submetidas no site da empresa. A CaetanoBus procura trabalhadores "com experiência e/ou formação nas áreas de produção e com um perfil polivalente, gosto pelo trabalho em equipa e com foco no detalhe e qualidade dos produtos".

A fabricante de autocarros e chassis do grupo Toyota Caetano Portugal e Mitsui & Co, que quer contribuir para cidades "mais limpas e sustentáveis", nestes últimos anos tem-se dedicado à criação de "soluções urbanas de mobilidade com zero-emissões". Alguns dos exemplos que a empresa destaca são o e.City Gold e o H2.City Gold, elétrico movido a hidrogénio.

Segundo a CaetanoBus, os trabalhadores terão regalias como "a comparticipação das despesas de saúde extensível ao agregado familiar, fundo de pensões, seguro de vida, comparticipação parcial das refeições na cantina, formação contínua e oportunidades de progressão na carreira".