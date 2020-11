Caiado Guerreiro assessorou privatização em Angola

Presidente da República de Angola, João Lourenço. © Carlos Costa/Global Imagens

A Caiado Guerreiro assessorou a empresa Boabab Cotton Group, originária do Zimbabué, num concurso público em Angola, uma das maiores privatizações do país, que conseguiu a adjudicação de duas grandes unidades têxteis, unidades avaliadas em cerca de 500 milhões de dólares, anunciou a sociedade de advogados em comunicado.

Em causa está um concurso público que tratou da privatização de 13 unidades industriais, na Zona Económica Especial de Angola, e que permitam ao país arrecadar 24 mil milhões de kwanzas, cerca de 3,5 mil milhões de dólares. Foram 30 as empresas que se apresentaram a concurso, com o Baobab Cotton Group a obter a adjudicação da África Têxtil, em Benguela, e da Comandante Bula, no Cuanza Norte. João Caiado Guerreiro, Sandra Jesus e Paulo Costa foram os elementos responsáveis por todo o processo, designadamente de preparação e revisão da documentação envolvida na transação.

O concurso público em causa resulta do processo de privatização da Sonangol, sendo um dos 25 lançados até ao momento. Adjudicados foram já dois, que geraram uma receita superior a 20 milhões de dólares.