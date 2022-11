Caixa congela comissões bancárias em 2023

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © JOSÉ COELHO/LUSA

O presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, anunciou esta quinta-feira que o banco público não vai aumentar as comissões bancárias no próximo ano.

"A Caixa não vai aumentar as comissões em 2023, o que significa que haverá na prática uma redução de 10% segundo a inflação", afirmou Paulo Macedo durante a apresentação dos resultados da CGD relativos ao terceiro trimestre do ano. Nos primeiros nove meses do ano, o banco registou um lucro de 692 milhões, uma subida de 61% em termos homólogos.

O CEO da CGD frisou que "é essa a intenção da Caixa", de não aumentar as comissões de manutenção de contas bancárias ou as que estejam associadas a cartões de débito e crédito. Contudo ressalvou: "Se ficarmos fora do mercado, temos de voltar a falar".

O mesmo é dizer que se os outros banco decidirem aumentar substancialmente as comissões, o banco terá de os acompanhar.

Nos primeiros nove meses do ano, as comissões renderem ao banco 357 milhões de euro, um aumento de 11% face ao mesmo período de 2021.

Paulo Macedo explicou que esta subida vem sobretudo do "pagamento de comissões de seis bancos internacionais, seguros e fundos de investimento".

O CEO da CGD destacou ainda que o banco "é o líder nacional da conta de serviços mínimo".

(Notícia atualizada às 18h60)