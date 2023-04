Caixa Geral de Depósitos confirma que não houve perdão de dívida a Carlos Pereira

Caixa Geral de Depósitos foi acusada de perdoar 66 mil euros de uma dívida total de 181 mil © RODRIGO ANTUNES/LUSA

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) confirmou esta sexta-feira que não houve qualquer perdão de dívida ao deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira, e que o acordo em causa foi efetuado pelo valor que, à data, considerou legalmente devido.

"A CGD confirma que não houve perdão de dívida pois o acordo foi efetuado pelo valor que, à data, considerou legalmente devido. No acordo, a CGD foi totalmente ressarcida do capital que emprestou acrescido dos juros à taxa supletiva legal", afirmou fonte oficial do banco público.

De recordar que esta reação surge na sequência da notícia avançada pelo CM, de que a instituição financeira teria perdoado ao socialista - e a mais cinco pessoas - cerca de 66 mil euros da dívida de uma empresa do qual era avalista, cujo montante superava os 181 mil euros.

Ainda que esteja limitada pelo sigilo bancário, o que a impossibilita de "comentar os detalhes das relações com os seus clientes", a Caixa Geral de Depósitos admite ter tido, "nesta situação em concreto", autorização do seu cliente para divulgar alguns detalhes.

Neste sentido, a mesma fonte esclarece ainda que "o crédito resulta do incumprimento de empresa que veio a ser declarada insolvente cujo processo veio a encerrar por insuficiência de bens, sem qualquer pagamento aos credores".