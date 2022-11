Caixa Participações lança oferta de aquisição para controlar 100% do CaixaBI

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

A Caixa Participações SGPS, participada da Caixa Geral de Depósitos (CGD), lançou uma oferta de aquisição sobre 0,23% do capital do Caixa -- Banco de Investimento (CaixaBI), com o objetivo de controlar 100% da instituição, segundo um comunicado.

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD indicou que "a sua participada Caixa -- Participações, SGPS, S.A., titular de ações representativas de 99,77% do capital social do Caixa -- Banco de Investimento, S.A., comunicou o lançamento de uma oferta de aquisição tendente ao domínio total e a aquisição potestativa de 182.901 ações representativas de 0,23% do capital social do CaixaBI, correspondentes à totalidade das ações de que não é titular".

O comunicado transcreve ainda um anúncio que dá conta da operação, destacando que a Caixa Participações comunicou ao CaixaBI "a aquisição, em 8 de novembro de 2022, de ações correspondentes a mais de 90% do capital social e direitos de voto do CaixaBI, tendo aumentado a sua participação no capital social do CaixaBI de 5,72% para 99,77%".

Assim, a Caixa Participações, "sendo na presente data titular de 81.067.099 ações representativas de 99,77% do capital social e dos direitos de voto do CaixaBI", vem "propor adquirir as 182.901 ações de que são titulares outros acionistas" do CaixaBI.

"Não sendo a oferta de aquisição de todas ou de parte das ações aceite, a Caixa-Participações procederá à aquisição potestativa das ações ainda não adquiridas, mediante registo da aquisição por depósito e publicação na Conservatória do Registo Comercial e consignação em depósito da contrapartida da aquisição", referiu.

A contrapartida paga pelos títulos é de 4,32 euros, no valor total de 790.132,32 euros, indicou o banco, acrescentando que o período da oferta decorre até "às 15 horas do dia 09 de dezembro de 2022, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo".

Segundo a mesma nota, "caso a oferta não permita à Caixa-Participações adquirir, no fim do período da oferta, a totalidade das ações em virtude de não ter sido aceite pelos destinatários, a Caixa-Participações exercerá o seu direito potestativo de aquisição das ações remanescentes e adquirirá as ações dos acionistas que não aceitaram a oferta" tornando-se "assim titular da totalidade das ações representativas do capital social do CaixaBI pertencentes aos demais acionistas do CaixaBI que não a Caixa-Participações", referiu.

Além disso, esclareceu, "concluída a oferta de aquisição e de aquisição potestativa, a Caixa Geral de Depósitos, S.A., titular de 100% do capital social da Caixa-Participações, passará a ser titular, indireta, de 100% do capital social do CaixaBI".

De acordo com o relatório de governo societário do CaixaBI de 2021, a CGD era a principal acionista, com 94%, seguida da Caixa Participações, com 5,72%, encontrando-se o restante capital disperso.