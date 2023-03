Caixabank aprova dividendos de 284 milhões de euros do BPI relativos a 2022

© Amin Chaar

O espanhol Caixabank aprovou a proposta do BPI, para a distribuição de dividendos referentes a 2022, num montante de 284 milhões de euros, adiantou o banco português, em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a instituição, o seu acionista único, o Caixabank "por deliberação unânime por escrito tomada nesta data, aprovou o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas do banco BPI relativos ao exercício de 2022", bem como a proposta apresentada pelo Conselho de Administração do BPI "para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2022, no montante de 284 000 000,00 euros".

No dia 3 de fevereiro, o BPI anunciou que iria propor um pagamento de 284 milhões de euros ao grupo espanhol Caixabank relativo a dividendos de 2022.

Segundo o presidente do banco, João Pedro Oliveira e Costa, seria proposto um pagamento de 65% do resultado em Portugal e 100% do resultado nas operações em África.

Em 2022, referente ao resultado de 2021, o BPI deu ao Caixabank 194 milhões de euros em dividendos.

O BPI anunciou no mesmo dia que teve, no ano passado, lucros consolidados de 365 milhões de euros, mais 19% do que no ano anterior. A atividade em Portugal contribuiu com 235 milhões de euros (mais 31% face a 2021).