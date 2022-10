CaixaBank atinge 90% da meta do plano de recompra de ações

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Outubro, 2022 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CaixaBank comprou 17 milhões de ações próprias por mais de 58,88 milhões de euros, entre 17 e 21 de outubro, no âmbito do programa de recompra realizado, que atingiu 90% do valor líquido previsto, foi esta segunda-feira anunciado.

Conforme reportado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, e citado pela EFE, até à data, e em resultado da execução do programa de recompra, o número de ações próprias adquiridas ascende a 505.321.185, representando o montante de 1.619.063.083 euros.

O preço médio ponderado pelo qual a entidade recomprou as ações na semana passada foi de 3,4491 euros.

O programa de recompra de ações faz parte da remuneração atribuída aos acionistas, prevista no Plano Estratégico que o CaixaBank, acionista único do BPI, desenhou para o período de 2022 a 2024 e com o qual irá gerar cerca de 9 mil milhões de euros de capital.