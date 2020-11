CaixaBank BPI recomenda compra de ações do BCP

O CaixaBank BPI anunciou esta quarta-feira que passou a recomendar a compra das ações do Millennium bcp, acreditando que o preço das ações já não deverão descer mais.

Numa análise divulgada hoje, o CaixaBank BPI manteve a avaliação das ações do banco em 14 cêntimos por ação.

Às 14H04, as ações do BCP seguiam a valorizar 10,5% para 11,34 cêntimos.

"As perspetivas desafiantes parecem estar incorporadas (na cotação do BCP)", refere a nota. O CaixaBank BPI recomendava anteriormente aos investidores terem uma posição neutral em relação às ações do BCP.

"Esperamos que os resultados continuem a ser pressionadas por níveis elevados de provisões para acautelar o crédito malparado e reconstruir os níveis de cobertura (de eventuais perdas)", adianta.

Em atualização

Nota: Os investidores devem consultar as notas de recomendação das casas de investimento para mais informações, nomeadamente sobre declaração de interesses.