Caixabank prepara-se para cortar sete mil postos de trabalho

O CEO do Caixabank, Gonzalo Gortazar © AFP

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2021 • 14:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco espanhol Caixabank pretende cortar sete mil postos de trabalho, na sequência da aquisição do rival Bankia, avança a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

Segundo a agência noticiosa, a administração do Caixabank, que detém o português BPI, reuniu ontem com os trabalhadores, tendo sido acordada a criação de um comité negocial sobre os cortes necessários. No entanto, o porta-voz do banco espanhol recusou avançar com números de trabalhadores a dispensar. Há nova reunião agendada para 20 de abril.

Com mais de 51.000 funcionários, após a integração do Bankia no início deste ano, o Caixabank estará forçado a cortar custos à medida que as baixas taxas de juro pressionam as margens bancárias, a par da crise económica causada pela pandemia. O governo espanhol reviu em baixa, a semana passada, para 6,5% a sua previsão de crescimento económico para 2021, destaca a Bloomberg, que lembra que também o Bilbao Vizcaya Argentaria, o maior rival do Caixabank, vai iniciar, este mês, negociações com sindicatos para despedir três mil pessoas, como avançado pelo jornal El País.