BPI: Caixabank define 9% de aumento de receias ano até 2024

Fachada do Banco BPI

Cinco anos depois da aquisição do BPI a Caixabank avalia positivamente a operação e afirma já ser o quarto banco nacional. O objetivo para os próximos dois anos é o de manter o crescimento e rentabilidade, convergindo para os níveis de rentabilidade e eficiência do grupo.

No dia em que é apresentado, em Madrid, o Plano Estratégico CaixaBank/BPI- 2022/2024, o grupo adianta que cinco anos de BPI são uma história de sucesso, com o banco português a contribuir para o crescimento do grupo. Hoje o BPI tem 13,1% de quota de mercado na área das hipotecas, 11,3% nos recursos de clientes, 11,1% no crédito e 10,6% no crédito a empresas. segundo dados disponibilizados pela Caixabank verifica-se que o banco melhorou a sua eficiência, passando de 64.8% em 2017 para 54,2 por cento no ano passado.

As previsões para os próximos três anos são positivas. A Caixabank antecipa um crescimento ano de 9% das receitas, sendo que, durante esse período, indicadores de rentabilidade e de eficiência deverão convergir para as metas de todo o grupo.

A nível global o grupo anunciou o objetivo de obter um ROTE acima de 12% - atualmente os valores ficam-se pelos 6% - e conseguir níveis de eficiência abaixo dos 48%. Estes são, também, os números que serviram de guia ao BPI, que terminou 2021 com um ROTE de 6,8% e um rácio de eficiência de 57%. Para o conseguir a aposta passa por desenvolver a oferta de produtos e serviços juntamente com o aumento da venda cruzada, o vinculo e as vendas por canais digitais e, por outro lado, melhorar a gestão da rentabilidade por risco e segmento e reforçar o controlo de custos.

