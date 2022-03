CaixaBank recebe 194 milhões em dividendos do BPI

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O Caixabank vai receber um total de 194 milhões de euros em dividendos do BPI, uma vez que o banco espanhol é o acionista único do banco português. A remuneração do acionista Caixabank tem em conta a proposta de dividendo do BPI, aprovada esta sexta-feira segundo informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O banco BPI informa que o seu acionista único CaixaBank, S.A., por deliberação unânime por escrito tomada a 10 de março, aprovou o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas do Banco BPI relativos ao exercício de 2021, assim como a proposta apresentada pelo conselho de administração do banco BPI para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2021, no montante de 194 milhões de euros", lê-se.

Em 2021, o BPI obteve lucros de 307 milhões de euros, valor que quase representa o triplo do resultado líquido de 2020 (104,8 milhões). Aquando da apresentação dos resultados, João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, explicou que o resultado se deveu ao crescimento do negócio português e da atividade em Angola, onde o Banco de Fomento de Angola (BFA) lucrou 106 milhões.