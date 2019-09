Calçado. Portugal vence Espanha por 7-2

Portugal venceu este domingo a Espanha por 7-2 no primeiro jogo do Micam Trophy – Football Edition e os jogadores foram cumprimentados pelo ministro Nelson de Souza que aproveitou o primeiro dia do certame para visitar as 81 empresas presentes.

A iniciativa é da organização da feira de Milão, que está a comemorar o seu 50º aniversário, e desafiou os empresários a criarem equipas. Apesar dos 1400 expositores presentes, de 50 países diferentes, só quatro equipas se inscreveram.

Itália joga duplamente em casa, apresentando-se com duas equipas, a Moreschi e a Cappelleti, marcas relevantes do panorama da moda local. Portugal inscreveu a APICCAPS Team, com representantes das marcas Valuni, Netos e Centenário, que venceu a espanhola Team Cetti-Caval por 7-2 no primeiro jogo.

Hoje, David Braga, João Neto e Hugo Centenário enfrentam as equipas italianas e lutam por um lugar na final deste Micam Trophy, agendada para terça-feira à hora do almoço. O ministro do Planeamento felicitou os jogadores, no final da partida contra Espanha, e lembrou-lhes que “Portugal está habituado a vencer”.

As empresas portuguesas constituem a segunda maior delegação estrangeira na Micam, a seguir à espanhola.

*A jornalista viajou a convite da APICCAPS