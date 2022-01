Calçado pretende investir 140 milhões de euros ao abrigo do PRR

© Miguel Pereira/Global Imagens

A fileira portuguesa do calçado pretende investir 140 milhões de euros, nos próximos três anos, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com o objetivo de ser "a referência internacional no desenvolvimento de soluções sustentáveis", anunciou a Associação Portuguesa dos Industriais de Construção, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS).

Em causa estão dois projetos, "distintos mas complementares", que envolvem mais de 100 entidades, entre empresas, universidades e instituições do sistema científico e tecnológico e que pretendem preparar "uma nova década de crescimento nos mercados externos". O BioShoes4All contempla um investimento de 75,3 milhões e o FAIST - Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica de 60 milhões, sendo este um dos 64 projetos candidatos às Agendas Mobilizadoras do PRR selecionados para a segunda fase.

"As conquistas do passado, não são garantias de futuro. Ainda que, na última década, o calçado português tenha tido um desempenho assinalável - excluindo o período da pandemia - nos mercados externos para onde exporta mais de 95% da sua produção, sentimos que os negócios mudaram e compete-nos investir numa indústria nova, para permanecer na vanguarda", refere, citado no comunicado, o presidente da APICCAPS. Luís Onofre sublinha que, este processo de afirmação do setor nos mercados externos "deve assentar na sofisticação e na criatividade da oferta portuguesa, ao nível dos biomateriais, dos ecoprodutos, dos processos digitais e ágeis, e dos novos modelos de negócio, permitindo apostar em segmentos de mercado em que a escolha se baseia mais na moda e na tecnicidade do que no preço".

Com uma candidatura no valor de 75,2 milhões de euros, o projeto BioShoes4All integra 69 parceiros, entre as quais 12 empresas fabricantes de marroquinaria e calçado, 14 de couros, 12 de materiais e componentes, 4 de produtos químicos, 5 de tecnologias de produção e software, 1 de retalho Sonae, 2 associações, 1 Colab, e 18 Entidades de IDT, nomeadamente várias universidades como as Faculdades de Ciência e Engenharia do Porto ou Universidade de Aveiro. Foi um dos quatro consórcios que se candidataram à medida C12 do PRR, que pretende reforçar a bioeconomia sustentável, circular e neutra em carbono, e o mais bem classificado nos resultados provisórios recentemente divulgados. As quatro candidaturas mobilizaram cerca de 268,7 milhões de euros de investimento para os próximos quatro anos, "valor duas vezes superior à dotação prevista", de 129,5 milhões de euros, pode ler-se no relatório.

Dividido em cinco pilares - Biomateriais, Calçado Ecológico, Economia Circular, Tecnologias Avançadas de Produção e Capacitação e Promoção -, o projeto BioShoes4All pretende "garantir uma base produtiva nacional resiliente para posicionamento no mercado internacional no qual a inovação, a diferenciação, a resposta rápida e eficaz, o serviço, a qualidade dos produtos, a capacitação e a promoção são argumentos competitivos que nos permitem ser superiores à concorrência", defende a coordenadora do projeto, Maria José Ferreira, diretora de investigação do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), sublinhando que o setor "tem a ambição de induzir uma mudança radical nos materiais, tecnologias, processos e produtos".

O desenvolvimento e produção de novos biomaterias e componentes, alicerçados nos princípios da bioeconomia circular e do desenvolvimento sustentável é um dos objetivos do projeto, a par da criação de novos conceitos de ecoprodutos de calçado e marroquinaria, "com menor pegada ambiental", mas simultaneamente "duráveis, reparáveis, recicláveis, diferenciados, customizáveis e com elevado valor acrescentado".

Além disso, o projeto prevê o desenvolvimento e a demonstração de soluções para regenerar as principais tipologias de resíduos de produção do cluster, "no contexto de uma economia verde circular, contribuindo para o aumento do ciclo de vida dos materiais, uma gestão mais eficiente dos recursos materiais e energéticos, a neutralidade carbónica e o combate às alterações climáticas", bem como a conceção de tecnologias inovadoras, na área da digitalização e da Indústria 4.0, para permitir o rastreamento de toda a cadeia de valor.

Já o projeto FAIST, cujo líder de consórcio é a fábrica Carité - Calçados, Lda, pretende "aumentar o grau de especialização da indústria portuguesa, diminuindo a dependência da fabricação de calçado de couro, que representa cerca de 90% da produção total, para novas tipologias de produto, apostando na diversidade de materiais a usar".

São 35 as entidades envolvidas neste projeto - 10 empresas de calçado e marroquinaria (AMF, Abílio P. Carneiro, ARMIPEX, Artur Pinho, BETOLI, CARITÉ, Malas Peixoto, Moisés Pinto Carvalho & Filhos, Codenoir e Oceanus); 5 empresas de componentes (ALOFT, BOLFLEX, ATLANTA, ISI, POLEVA); 14 empresas de base tecnológica produtoras e comercializadoras de bens de equipamento, tecnologias específicas para o cluster do calçado e software aplicacional (BRESIMAR, CEI, DCSI PRO, EXPANDINDÚSTRIA, JPM, MIND, OLIFEL, ÓTIMA, ROBOPLAN, SOFTIDEIA, TECHLASTS, TECMACAL, TROPIMATICA e ZIPOR) e 6 entidades associativas e de ciência e interface tecnológico (APICCAPS, CENTIMFE, CTCP, INESC TEC, IPCA e Universidade de Aveiro) -, que pretende, ainda, "aumentar a capacidade de ofertas das empresas portuguesas, através do reforço da capacidade de fabricar médias e grandes encomendas utilizando processos de montagem mais eficientes, como a injeção direta e a vulcanização direta ao corte, que hoje são residuais em Portugal", pode ler-se na descrição do projeto no site do IAPMEI.

"Se hoje as empresas portuguesas são reconhecidas pela sua capacidade de inovação, do fabrico de pequenas encomendas de modo eficiente ou pela flexibilidade, terão agora de otimizar processos e melhorar a eficiência, para assegurar novos ganhos de competitividade", argumenta o diretor-geral do Centro Tecnológico do Calçado, Leandro de Melo.

O FAIST pretende, ainda, "apostar na produção de bens de equipamentos e tecnologias avançadas, substituindo importações e criando competências e capacidades locais tão necessárias à instalação de unidades produtivas com elevados níveis de automação e robótica", bem como na criação de novas linhas de produção automáticas e robotizadas e na capacitação dos recursos humanos.

Paralelamente ao desenvolvimento de linhas de produção integradas com elevada automação, o setor investirá também na automação de postos e processos de trabalho chave nas linhas de produção já existentes, através da criação de ilhas de automação, mas também na criação de oficinas piloto de teste e validação de novas tecnologias e processos, nomeadamente para as tecnologias digitais, para os processos de reciclagem e tratamento de resíduos, para o design e prototipagem de ferramentas necessárias à automação. Estas oficinas piloto serão instaladas no Centro Tecnológico do Calçado, em edifício a construir, e "serão também utilizadas em ações de formação e estágio de técnicos em fase de capacitação".

"Este dois projetos iniciam-se com 100 parceiros, mas há a expectativa de podermos ainda acomodar novas ideias ou projetos empresariais", frisa Leandro de Melo.

"O setor do calçado sempre assumiu como grande objetivo ser uma grande referência internacional. Este é o momento de preparar uma nova década de crescimento, reforçando competências, acelerando a inserção de novos quadros qualificados nas empresas e aumentar o investimento em I&DT, para que possamos apresentar produtos altamente diferenciadores", sublinha Luís Onofre.