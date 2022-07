Calendário dos leilões energéticos apresentado nas próximas semanas

O calendário dos leilões energéticos para 2023 será conhecido nas próximas semanas. A garantia foi dada pelo ministro do Ambiente e Alteração Climática, Duarte Cordeiro, na inauguração esta sexta-feira da Central Solar Flutuante do Alqueva, onde também esteve presente o primeiro-ministro, António Costa.

O governante dava assim resposta ao pedido feito pelo CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, que no seu discurso de abertura pediu claramente a marcação das datas dos leilões, para permitir às empresas alinhar as suas agendas. "Se pudéssemos prever nos próximos anos quando vão haver leilões, as empresas podiam melhor alocar recursos", afirmou.

Aquele responsável aproveitou o ensejo para louvar o trabalho que Portugal tem vindo a fazer na área das energias renováveis, embora peça regras estáveis nos concursos de forma a garantir a estabilidade das empresas.

Maior parque solar flutuante em albufeira de barragem da Europa

A Central Solar do Alqueva - um projeto da EDP - é o maior parque solar flutuante em albufeira de barragem da Europa e pioneiro a nível europeu no desenvolvimento da tecnologia de solar flutuante.

Esta central solar é constituída por 12 mil painéis voltaicos, resulta de um investimento de seis milhões de euros, e pretende contribuir para diminuir a dependência energética de outras fontes e acelerar o projeto de descarbonização. Como explica a EDP, está em linha com a sua estratégia de ser 100% verde até 2030 e de aumentar o investimento em projetos de inovação e de renováveis. No total, esta plataforma ocupa quatro hectares, o equivalente a cerca de 0,016% do espaço total da albufeira do Alqueva.

Vista da Central Solar Flutuante de Alqueva, frente ao paredão da barragem com o mesmo nome, que é hoje inaugurada, em Portel, 15 de julho de 2022. A Central Solar Flutuante de Alqueva, "o maior parque solar flutuante" numa albufeira de barragem na Europa, um investimento de seis milhões de euros, é hoje inaugurada pelo primeiro-ministro, António Costa © NUNO VEIGA/LUSA

Esta central terá uma potência de cinco megawatts (MW), devendo produzir cerca de 7,5 gigawatt-hora, por ano. Quando estiver em funcionamento deverá abastecer 30% das famílias de Portel e Moura, o que corresponde, sensivelmente, a 1500 núcleos, compostos, em média por quatro pessoas.

Pela primeira vez um parque solar deste género está a testar uma solução para flutuadores (produzidos pela espanhola Isigenere) que incluem compósitos de cortiça. Esta inovação nasce de uma parceria da elétrica portuguesa com a Corticeira Amorim

A EDP prevê, ainda, que no segundo semestre deste ano sejam instaladas baterias com uma capacidade de armazenamento de cerca de 2MWh, no solar flutuante do Alqueva.

Já em 2016 a EDP levou a cabo o projeto-piloto no Alto Rabagão, inédito em Portugal e que começou a explorar o conceito de hibridização. Este projeto-piloto, teve como objetivo testar a tecnologia solar flutuante nas condições mais adversas de instalação numa grande albufeira de um aproveitamento hidroelétrico, com elevada profundidade e variação do plano de água e com ligação à rede elétrica aproveitando a infraestrutura existente.