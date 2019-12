Calendário para obras na ferrovia foi “otimista”, reconhece a IP

São as “circunstâncias não controladas pela Infraestruturas de Portugal” que explicam os atrasos sistemáticos nas obras ferroviárias. A gestora da ferrovia portuguesa justificou a demora na execução do plano de investimentos Ferrovia 2020 com as mudanças no mercado de obras públicas em Portugal e afastou a hipótese de as intervenções virem a perder fundos comunitários. António Laranjo, presidente da IP, reconheceu que em fevereiro de 2016 foi apresentado um calendário “otimista”.

Os problemas começaram logo no lançamento dos projetos. “Tivemos um mau exemplo com o Ferrovia 2020 nos seus primeiros anos, em que era necessário concluir projetos para lançar obras. Em 2016, só tínhamos executado 11% dos projetos”, reconheceu António Laranjo durante a audição na comissão parlamentar de Economia, esta quarta-feira. Só no primeiro trimestre de 2020 é que todos os projetos para concurso serão lançados. Até agora, apenas 5% da obra está concluída.

Os novos problemas têm surgido quando a IP procura empresas para executar os projetos de obra. Entre 2016 e 2018, “os preços das propostas eram 20% ou 30% abaixo do preço-base do concurso. Era assim que o mercado estava a responder, até as empresas encherem a capacidade de encomendas”. Em 2019, o cenário mudou: “As propostas não podem ser apreciadas por preços irrisoriamente baixos ou preços acima do preço-base. Há concursos desertos e propostas que não são validadas.” A administração da IP assume que vai ter se adaptar a esta realidade, “o que vai ter custos”.

A empresa pública lembrou também os problemas que existem nas empresas de engenharia em Portugal. “O mercado de projetistas e de empreiteiros sofreu uma crise maior do que as empresas públicas. Houve uma sangria enormíssima nos quadros. Houve reformas e quadros que foram para o exterior. Isso sentiu-se no lançamento e retomar destes projetos.”

Por causa desses problemas, “os projetos mais simples acabaram por ser revistos cinco vezes porque só poderemos executar as obras com tudo feito. As empresas têm quadros técnicos sem qualidade”.

A IP também tem enfrentado desafios nos tribunais. “A litigância [entre concorrentes] faz suspender a execução de projetos e de obras por um prazo que não é controlado por nós. Temos processos a aguardar mais de oito meses por uma decisão no tribunal”, detalhou Carlos Fernandes, vice-presidente da IP

Apesar destas circunstâncias, a administração da gestora de infraestruturas assegura que “não é por falta de dinheiro que as obras não têm sido feitas”. E garantiu não sentir qualquer condicionamento do Governo.

Ainda assim, reconhece a empresa pública reconhece que precisa de recuperar os 1500 trabalhadores que saíram nos últimos 10 anos (entre a antiga Refer e a antiga Estradas de Portugal). “Se a empresa for autorizada a substituir funcionários um por um nos próximos anos, teremos o problema resolvido. Não precisamos de guardas de passagem de nível [por causa da automatização]. Precisamos é de pessoas com outras qualificações, como engenheiros.”

Sem perda de fundos comunitários

Mesmo com os atrasos em relação ao calendário original, a IP garante que as obras na ferrovia não vão perder os fundos comunitários. “A Comissão Europeia tem estado em cima dos projetos com pouca maturidade e andado a retirar os fundos. Tivemos uma reunião em outubro, apresentámos os calendários e garantiram-nos que todas as obras não vão perder fundos comunitários. Os riscos estão a ser monitorizados”, assegurou Carlos Fernandes.

Lições para a próxima década

Depois da execução do Ferrovia 2020, a ferrovia vai contar com as obras ao abrigo do Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030). E há lições que a IP está a tomar em relação a esta matéria.

“O PNI 2030 será um programa ainda mais ambicioso. Temos de aprender com as dificuldades e não poderemos ter problemas com os projetos.”

A audição do líder da IP foi requerida pelo PSD na sequência da notícia do Dinheiro Vivo sobre os atrasos nas obras ferroviárias, publicada em novembro de 2019.