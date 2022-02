Câmara de Comércio e Nova-SBE renovam 3ª edição de programa executivo

Carcavelos-03/10/2019 - Reportagem sobre o impacto da NOVA SBE em Carcavelos. Universiade NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS. (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

As inscrições para a 3ª edição do programa executivo de formação para gestores de PME (Pequena ou Média empresa) e microempresas, criadas pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) e a Nova-SBE, encontram-se abertas. O programa foi criado em 2019 e aprofunda os conhecimentos e competências nas diversas áreas de gestão de uma empresa. Abre, também, a possibilidade à participação de gestores não licenciados.

Os objetivos da pós-graduação são proporcionar uma visão das principais áreas de gestão, identificar as melhores práticas e ferramentas que permitam ganhos de competitividade às PME, promover debates e reflexões ajustados à realidade das pequenas e médias empresas em Portugal. Disponibiliza, também, uma formação executiva certificada.

O secretário-geral da CCIP, João Pedro Guimarães, afirma que "as edições anteriores do programa confirmaram as nossas melhores expectativas. A nossa preocupação é preparar os gestores de PME para que possam atingir níveis de produtividade que a economia nacional necessita. Sem o desenvolvimento destas empresas e empresários será impossível fazer crescer a economia do país."

Através do acompanhamento de um painel de 11 especialistas e docentes da Nova-SBE, oradores convidados, case-studies, workshops, role-plays e debates, os vários objetivos da pós-graduação serão atingidos. O programa, que conta com o apoio da YUNIT Consulting e a Softfinança, terá início em março e vai decorrer até julho. A pós-graduação terá 144 horas, abrangendo 13 grandes áreas.

No âmbito das duas edições já se formaram mais de 50 gestores.

O período de inscrições termina no dia 15 de março. Mais informações aqui.