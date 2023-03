Câmara de Lisboa e Le Wagon lançam programa gratuito de programação

© Ina FASSBENDER/AFP

Estão abertas as inscrições para o programa StepByTech, desenvolvido pelo projeto Future of Work Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa (CML), e pela escola de programação Le Wagon Portugal. A iniciativa gratuita de programação tem por objetivo iniciar os participantes nas várias vertentes do mercado tecnológico nacional e oferecer a possibilidade de realização de um bootcamp intensivo em Web Development.

O programa inclui workshops e tech talks gratuitos para 500 pessoas, online e presenciais, e cinco bolsas completas para o bootcamp intensivo em Web Development. O StepByTech é dividido em três fases, com natureza eliminatória e de complexidade crescente.



O programa destina-se a profissionais, estudantes e/ou residentes da Grande Lisboa que pretendam dar os primeiros passos ou prosseguir a sua descoberta no universo da programação, front-end e back-end.

Além disso, o StepByTech contribui para incentivar a atuação das mulheres na tecnologia e permite o acesso a pessoas com um perfil muito diverso, em termos etários, de género e com ou sem experiência na área tech.



As inscrições encontram-se abertas entre os dias 22 de março e 9 de abril de 2023, na página oficial do programa www.stepby.tech. A primeira fase começa já dia 11 de abril com duas semanas de formação online que consiste em quatro workshops e duas tech talks.