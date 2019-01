Câmara de Lisboa: Uber mostrou interesse em partilhar bicicletas

A Uber manifestou interesse em partilhar bicicletas na cidade de Lisboa. Este é a posição do município sobre o facto de a plataforma de transportes norte-americana estar à procura de um diretor para as operações na capital e de, em dezembro, a empresa já ter manifestado que quer introduzir o serviço das bicicletas Jump em Portugal.

“O memorando que assinamos com as empresas de partilha de trotinetes é muito similar ao das bicicletas partilhadas. A câmara de Lisboa está preparada para esse diálogo e já houve contactos exploratórios entre a empresa e a câmara. Mas não houve qualquer decisão de a empresa entrar formalmente em Lisboa”, adiantou o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da Uber em Portugal não quis adiantar mais comentários. Na Europa, o serviço Jump apenas está a funcionar em Berlim, na Alemanha; não há locais fixos onde os utilizadores possam deixar as bicicletas.

A empresa norte-americana colocou nos últimos dias um anúncio na plataforma LinkedIn para encontrar um líder para o serviço Jump em Lisboa, que ficará responsável por “implementar a estratégia operacional, comunicacional e política” da empresa na capital portuguesa, segundo informação noticiada pelo jornal digital Eco esta quinta-feira.

Este dado surge praticamente um mês depois de Alexandre Droulers, responsável pelas novas mobilidades da Uber na Europa, ter revelado o interesse da Uber em colocar bicicletas partilhadas na capital de Portugal.

“Estamos a trabalhar afincadamente para levar isto [as bicicletas partilhadas] para a Europa e para Portugal, referiu o responsável em entrevista concedida ao jornal digital Observador.

A cidade de Lisboa conta atualmente apenas com um serviço de partilha de bicicletas, o Gira, que é gerido pela EMEL e que conta com docas fixas para deixar e pegar as bicicletas.

O mercado das bicicletas partilhadas tem sofrido problemas nos últimos meses. Em Portugal, a empresa de Singapura oBike esteve menos de um mês nas ruas de Lisboa porque o município liderado por Lisboa não tinha recebido qualquer comunicação sobre o início de atividade desta plataforma na cidade. A suspensão da atividade, decretada em março de 2018, acabou por se tornar definitiva porque estas bicicletas nunca mais foram vistas na capital.

Em sentido contrário, a Uber pretende apostar cada vez mais nos veículos de duas rodas partilhados. Em agosto, em entrevista ao Financial Times, o líder da Uber, Dara Khosrowshahi, explicou a aposta nas bicicletas e trotinetas.

“Durante a hora de ponta, é muito ineficiente para um chaço de uma tonelada de metal transportar uma pessoa para 10 quarteirões. Somos capazes de mudar o comportamento de forma a ser benéfico para o consumidor. E é uma vitória para a cidade. Financeiramente, no curto-prazo, talvez não seja uma vitória para nós, mas estrategicamente, no longo-prazo, pensamos que essa é a forma como queremos ser conhecidos”, referiu o gestor.

Em Portugal, além do transporte de automóveis, a Uber tem um serviço para entrega de refeições, o Uber Eats.