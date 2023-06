Câmara de São João da Madeira e Startup Portugal assinam memorando para isentar startups da derrama

São João da Madeira © Maria João Gala/Global Imagens

A Startup Portugal e a Câmara Municipal de São João da Madeira anunciaram a celebração de um memorando de entendimento que prevê a atribuição de benefícios fiscais às startups sediadas no município. A medida surge como resposta à nova Lei das Startups, promulgada em maio de 2023, e tem como principal vantagem a isenção do imposto de derrama para as startups com morada fiscal em São João da Madeira.

Está previsto que entre em vigor juntamente com a nova lei, em novembro de 2023, oferecendo um incentivo fiscal significativo às empresas emergentes, permitindo-lhes concentrar recursos no crescimento e desenvolvimento dos seus negócios.

O memorando de entendimento prevê ainda a avaliação e/ou criação de benefícios fiscais como, por exemplo, um regime especial de IRS municipal, a isenção ou redução de taxas para startups, scaleups e respetivos trabalhadores com sede ou morada fiscal em São João da Madeira.

"Este protocolo representa um compromisso firme com o empreendedorismo e a inovação, reforçando o posicionamento de São João da Madeira como município atrativo para startups", destaca Jorge Vultos Madeira, Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira. O responsável do município sublinha ainda que a isenção do imposto de derrama irá "impulsionar a atividade empresarial e promover o desenvolvimento económico da região".

O memorando de entendimento será assinado durante o evento Tecnet Byte, que decorre entre esta terça-feira e amanhã, na sala dos fornos da Oliva Creative Factory, cuja sessão de abertura contará com a presença do secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio.