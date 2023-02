Câmara do Comércio e Indústria de Aveiro celebra 37 anos com imagem renovada

Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro (AIDA CCI) © DR.

A Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro (AIDA CCI) abre 2023 com a celebração dos seus 37 anos de criação e uma nova imagem com a chancela da agência de comunicação No More. O objetivo é que toda a comunicação gráfica reflita os valores principais da entidade e a sua principal oferta no mercado.

Em comunicado, a Câmara do Comércio e Indústria de Aveiro explica a aposta numa imagem sólida, próxima, dinâmica, com foco na atualidade, particularmente nas áreas de internacionalização, qualificação, inovação, tecnologia e ambiente, lê-se na nota enviada à imprensa.

"No período de 2012 a 2015, o peso das exportações no PIB nacional subiu quase 20 pontos para cerca de 44%", o que terá contribuído para o reequilíbrio da balança comercial e para melhorar a imagem do país perante os credores internacionais, diz Fernando Castro, presidente da AIDA CCI, explicando que a nova imagem da entidade "retrata a forma como nos queremos posicionar no mercado".

Com foco no processo de internacionalização das empresas, a Câmara do Comércio de Aveiro presta também serviços no âmbito do comércio externo e na promoção das exportações, designadamente a emissão de certificados de origem, certificados de venda livre, Carnet, ATA e vistos.

A estas valências juntam-se a formação e qualificação de elevada qualidade, apoio empresarial e jurídico e ainda a possibilidade de efetuar reconhecimentos de assinaturas e de proceder ou certificar traduções de documentos.

A mudança de imagem que surge mais de três décadas depois da criação da AIDA, entidade que passou a ser reconhecida como Câmara do Comércio e Indústria em 2018, tem por objetivo último identificar a sua "vasta oferta de serviços".