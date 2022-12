Câmara do Porto assina contrato com a JCDecaux para exploração publicitária da cidade

Paragem de autocarro no Porto © DR

A empresa JCDecaux assinou com a Câmara Municipal do Porto um contrato que prevê a instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano para os próximos 15 anos.

Este contrato é referente a um dos dois lotes de mobiliário urbano (lote II) do concurso público da cidade do Porto, atingindo um público urbano economicamente ativo.

Em comunicado, a empresa revela que está prevista a instalação de 350 novos abrigos de passageiros, incluindo 25 com ecrãs digitais, 180 mupis, dos quais 18 com ecrãs digitais, e 162 com faces convencionais em papel.

A instalação do novo mobiliário urbano começou em novembro e foi já assinalada com a montagem do primeiro abrigo de passageiros digital.

Esta nova geração de abrigos de passageiros estará dotada de uma infraestrutura de comunicação por voz e de um suporte para receber um tablet com informação da STCP, a operadora de transportes coletivos da Área Metropolitana do Porto (AMP).

De acordo com Philippe Infante, diretor-geral da JCDecaux em Portugal, a empresa vai "dotar o concelho de soluções inovadoras que acrescentam qualidade à cidade, tornando-a mais digital e inteligente, sempre de forma sustentável".

Na nota dirigida à imprensa, a JCDecaux diz assumir o compromisso de garantir maior eficiência do seu mobiliário na cidade do Porto e, por isso, todas as viaturas dedicadas à manutenção de equipamentos serão elétricas e todos os mupis e abrigos terão iluminação LED ou LCD para garantir a diminuição do consumo de energia.

Além disso, o papel utilizado na impressão dos cartazes será 100% proveniente de material reciclado ou terá certificado de produção PFEC - material proveniente de florestas geridas de forma sustentável.

Estas novas soluções serão distribuídas por várias zonas da cidade do Porto, nomeadamente entre a Via de Cintura Interna (VCI) e a Circunvalação, a zona da Foz, grande parte da Avenida da Boavista, a zona universitária de Paranhos, passando ainda pelo Amial e pela Campanhã.