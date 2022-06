Camião da Dachser 100% elétrico chega a Madrid

Camião da Dachser totalmente elétrico chega a Madrid © DR

Um camião 100% elétrico, o FUSO eCanter, da multinacional Dachser chega agora a Madrid, Espanha, para garantir um serviço de distribuição mais sustentável. No início deste ano, a empresa de logística já tinha anunciado em comunicado a chegada à cidade do Porto.

Assim, Madrid - uma das maiores filiais da Dachser na Península Ibérica que conta com 230 colaboradores - passa a contar com um camião 100% elétrico, que assegura as entregas diárias sem emissões de gases poluentes no centro da cidade, explica a empresa numa nota enviada às redações. Este é um veículo que está a ser produzido em série e que dispõe de uma autonomia de até 120 quilómetros, conta com uma carga útil de 2,7 toneladas e capacidade para 10 paletes.

O modelo de distribuição da Dachser está inserido no projeto DACHSER emission-free delivery, uma iniciativa que tem como objetivo promover entregas sem emissões de gases com efeito de estufa ou outros poluentes atmosféricos, a nível local. E promove a diminuição da poluição sonora nos centros urbanos.

O projeto - que ganhou um prémio federal de logística urbana sustentável, na Alemanha - até ao fim deste ano vai ser implementado em "mais três áreas metropolitanas europeias - Berlim e Munique (Alemanha), e Copenhaga (Dinamarca) -, estando já presente em cidades como Estugarda e Friburgo (Alemanha), Estrasburgo e Paris (França), Oslo (Noruega), Praga (Républica Checa) e Porto (Portugal)" revela a multinacional.

Após uma visita às instalações em Madrid, o CEO e head of trucks na Mercedes-Benz, Antonio García-Patiño, revelou o seu entusiasmo com a parceria, afirmando que "esta não é a nossa primeira colaboração a nível elétrico com a Dachser. Na Alemanha estamos, também, a colaborar com o camião eActros da Mercedes, um veículo de maiores dimensões, com 19 toneladas".