Camisolas de Natal Super Bock levam amigos à Lapónia

Há um novo passatempo da Super Bock que se propõe levar dois amigos à Lapónia. Para participar terá, antes de mais, de ter uma camisola de Natal Super Bock, à venda na loja online da marca. Com padrões coloridos, renas e flocos de neve, são a sugestão da Super Bock para oferecer nesta quadra festiva, ou para se vestir a rigor para os tradicionais convívios natalícios.

E este ano, as camisolas Super Bock Christmas trazem consigo um presente especial: quem tirar a melhor fotografia alusiva à quadra natalícia com a sua camisola vestida pode habilitar-se a uma viagem à Lapónia para duas pessoas.

Para participar neste desafio, os consumidores devem seguir a página oficial do Instagram da Super Bock, publicar uma fotografia com a #amigoamigovaialaponia e identificar o/a amigo/a com quem gostariam de fazer a viagem. O vencedor da fotografia mais criativa e original será premiado com a viagem à terra do Pai Natal.

O passatempo "Amigo amigo embarca contigo" decorre até dia 16 de dezembro.