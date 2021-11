Campanha McSorriso está de volta de 26 a 28 de novembro nos restaurantes McDonald's

© Direitos Reservados

A McSorriso, a campanha solidária anual da McDonald"s está de volta. Durante três dias, de 26 a 28 de novembro, por cada McMenu ou McMenu Grande vendido, a marca reverte 25 cêntimos para apoiar os projetos da Fundação Infantil Ronald McDonald: as Casas Ronald McDonald de Lisboa e Porto e o Espaço Familiar Ronald McDonald.

A 20ª edição da campanha McSorriso vem reforçar o compromisso da McDonald"s para com as comunidades e, em particular, com as famílias com crianças em tratamento hospitalar apoiadas pela FIRM.

Para além dos três dias da iniciativa McSorriso, os consumidores podem, durante todo o ano, ter uma experiência solidária em qualquer um dos 186 restaurantes da McDonald"s. Através dos Quiosques Digitais em que se realizam os pedidos das refeições, os consumidores podem, de forma voluntária, arredondar o valor final do pedido ou indicar outro montante para reverter a favor da Fundação Infantil Ronald McDonald.

Desde a criação da iniciativa McSorriso, em 2002, os restaurantes McDonald"s em Portugal já contribuíram com mais de um milhão de euros para apoiar a Fundação Infantil Ronald McDonald a cumprir a sua missão: aproximar famílias com crianças em tratamento hospitalar e contribuir para o seu bem-estar. Nesta 20ª edição, os restaurantes da marca voltam a mobilizar-se para ajudar os projetos da FIRM, as Casas Ronald McDonald de Lisboa e Porto, que apoiam, respetivamente, o Centro Hospitalar Lisboa Central, e o Centro Hospitalar S. João e IPO Porto, e o Espaço Familiar Ronald McDonald, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Por estas "casas longe de casa" já passaram cerca de 4.000 famílias com crianças hospitalizadas.

"Quando as crianças estão doentes, a força da família faz toda a diferença" é a mensagem principal da campanha, que tem como objetivo reforçar o impacto da proximidade dos familiares aquando do tratamento de crianças por parte de cuidados hospitalares. A campanha de comunicação vai marcar presença em televisão, imprensa, rádio, exterior, online e materiais de comunicação nos 186 restaurantes nacionais entre 18 e 28 de novembro.